Milano 11:15
47.309 -0,63%
Nasdaq 10-apr
25.116 0,00%
Dow Jones 10-apr
47.917 -0,56%
Londra 11:15
10.566 -0,32%
Francoforte 11:15
23.596 -0,87%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 10/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 10/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 aprile

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del maggiore indice americano, che in chiusura evidenzia un -0,11%.

Le implicazioni di breve periodo dell'S&P 500 sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 6.890,4. Possibile una discesa fino al bottom 6.677,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 7.103,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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