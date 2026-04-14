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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,22%)
Il CAC40 dà il via alle contrattazioni a 8.254,38 punti
In breve
,
Finanza
14 aprile 2026 - 09.03
Appiattita la performance dell'indice di Parigi, che passa di mano con un +0,22%, a quota 8.254,38 in apertura.
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