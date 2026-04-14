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Borsa: Senza forza Shanghai, in progresso dello 0,56%
L'Indice della Borsa di Shanghai avvia la seduta a 3.988,56 punti
In breve
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Finanza
14 aprile 2026 - 03.38
Allunga timidamente il passo l'indice della Borsa cinese, in rialzo dello 0,56%, dopo aver aperto a 3.988,56 punti.
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