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Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,66%
Il Dow Jones termina gli scambi a 48.535,81 punti
In breve
,
Finanza
14 aprile 2026 - 22.03
L'indice dei colossi di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,66% e chiude a 48.535,81 punti.
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