Milano 14-apr
48.176 +1,36%
Nasdaq 14-apr
25.842 +1,81%
Dow Jones 14-apr
48.536 +0,66%
Londra 14-apr
10.609 +0,25%
Francoforte 14-apr
24.044 +1,27%

Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,66%

Il Dow Jones termina gli scambi a 48.535,81 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,66%
L'indice dei colossi di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,66% e chiude a 48.535,81 punti.
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