Bucci (DG Proxigas): Valorizzare green gas è la scelta obbligata se vogliamo decarbonizzare

(Teleborsa) - Il gas
continua ad avere un ruolo centrale per le famiglie italiane
che riscontrano reali difficoltà economiche e tecniche ad andare verso una piena elettrificazione dei consumi residenziali.
"L’esperienza di questi anni ci ha dimostrato quanto il gas sia importante come risorsa energetica per le famiglie italiane. I consumi sono sostanzialmente stabili
e questo significa che è molto difficile elettrificare i consumi residenziali, soprattutto in un contesto particolare come quello italiano – ha spiegato la DG di Proxigas Marta Bucci
-. Valorizzare i green gas
e, in particolare, il biometano è quindi una scelta obbligata
se vogliamo decarbonizzare questo settore. Possiamo far valere le nostre potenzialità: abbiamo una rete gas estremamente capillare, efficiente e diffusa che raggiunge moltissimo del nostro territorio. Abbiamo delle potenzialità di produzione del biogas
e quindi del bio metano assolutamente interessanti".
L’obiettivo del protocollo siglato da Proxigas e Assotermica
è offrire ai consumatori soluzioni sostenibili e accessibili
, favorendo una transizione energetica inclusiva basata su miscele di gas tradizionali e rinnovabili
.
"Ecco questi possono essere dei punti di forza
da sostenere per far sì che tutti i consumatori italiani abbiano la possibilità di partecipare a questo percorso di transizione energetica a costi sostenibili
, quindi continuando ad utilizzare le loro caldaie con miscele crescenti di gas e di biometano. Questa è una prospettiva concreta e deve essere presentata e comunicata ai consumatori come una reale alternativa – ha concluso la DG Bucci -. Per questo insieme ad Assotermica confidiamo di poter aiutare in questo percorso di conoscenza i consumatori e aiutare le istituzioni a sostenere in maniera efficace questo processo".