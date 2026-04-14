Bucci (DG Proxigas): Valorizzare green gas è la scelta obbligata se vogliamo decarbonizzare





(Teleborsa) - Ilcontinua ad avere unche riscontrano reali difficoltà economiche e tecniche ad andare verso una piena elettrificazione dei consumi residenziali."L’esperienza di questi anni ci ha dimostrato quanto il gas sia importante come risorsa energetica per le famiglie italiane. Ie questo significa che è molto difficile elettrificare i consumi residenziali, soprattutto in un contesto particolare come quello italiano – ha spiegato la DG di Proxigas-. Valorizzare ie, in particolare, il biometano è quindi unase vogliamo decarbonizzare questo settore. Possiamo far valere le nostre potenzialità: abbiamo una rete gas estremamente capillare, efficiente e diffusa che raggiunge moltissimo del nostro territorio. Abbiamo delle potenzialità die quindi del bio metano assolutamente interessanti".L’obiettivo delè offrire ai consumatori, favorendo una transizione energetica inclusiva basata su"Ecco questi possono essere deida sostenere per far sì che tutti i consumatori italiani abbiano la possibilità di partecipare a questo percorso di transizione energetica a, quindi continuando ad utilizzare le loro caldaie con miscele crescenti di gas e di biometano. Questa è una prospettiva concreta e deve essere presentata e comunicata ai consumatori come una reale alternativa – ha concluso la DG Bucci -. Per questo insieme ad Assotermica confidiamo di poter aiutare in questo percorso di conoscenza i consumatori e aiutare le istituzioni a sostenere in maniera efficace questo processo".