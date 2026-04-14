Dell’Orco (Proxigas): Gas rinnovabili alternativa economicamente sostenibile alla decarbonizzazione

(Teleborsa) - Proxigas e Assotermica hanno siglato un protocollo di collaborazione per promuovere la diffusione e l’informazione in relazione all’uso dei gas rinnovabili nel riscaldamento domestico.



"Oggi abbiamo firmato un protocollo di collaborazione tra due primarie associazioni industriali italiane, Proxigas da una parte e Assotermica dall’altra – ha detto il presidente di Proxigas Pier Lorenzo Dell’Orco -. Lo scopo di questo protocollo è attivare iniziative congiunte in collaborazione anche attraverso le altre società che aderiscono alle associazioni per promuovere l’utilizzo di gas rinnovabili per gli usi finali, in particolare per il riscaldamento residenziale. L’accordo punta a offrire un’alternativa concreta ed economicamente sostenibile alla piena elettrificazione per supportare la decarbonizzazione degli immobili".



"Per decarbonizzare gli usi finali, la conversione dei riscaldamenti da gas ad elettrico è una soluzione non per tutti, non è economicamente sostenibile e tecnicamente fattibile per la gran parte degli immobili italiani. Occorre, dunque, con urgenza, offrire un’alternativa praticabile a tutte le famiglie che vogliono essere protagoniste della decarbonizzazione e della transizione energetica e che non possono accedere alla pompa di calore elettrica – conclude il presidente Dell’Orco -. La soluzione è utilizzare apparecchi a combustione che bruciano non solo metano ma miscele di gas naturale insieme a gas rinnovabile, oggi biometano e in un futuro anche idrogeno e gas sintetico. In questo modo le famiglie, senza alcun costo aggiuntivo, potranno ridurre l’impronta carbonica dei propri consumi".

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