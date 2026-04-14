Carburanti, Carbone (Agenzia Entrate): taglio IVA più percepibile alla pompa, valuteremo con le Dogane

(Teleborsa) - Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, ha aperto alla possibilità di intervenire con un taglio dell'IVA sui carburanti anziché delle accise, in audizione alla Commissione Finanze del Senato sul decreto carburanti.



"La riduzione dell'IVA probabilmente si percepisce come una misura più diretta da parte di colui che la utilizza alla pompa", ha dichiarato Carbone rispondendo ad una domanda sul tema posta dal presidente di Commissione Massimo Garavaglia, aggiungendo che si tratta di "una valutazione che magari si può fare anche con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per capire se effettivamente c'è meno viscosità nella gestione dell'intera filiera. È una valutazione che sicuramente possiamo approfondire".







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