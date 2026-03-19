Carburanti, lista distributori "fuori legge" inviata alla Guardia di Finanza

(Teleborsa) - Il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito presso il Mimit ha trasmesso alla Guardia di Finanza la lista dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, con l’indicazione delle potenziali e più significative anomalie rilevate.



I controlli a tappeto su tutto il territorio nazionale - sottolinea il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - sono in corso e continueranno sulla rete stradale, autostradale e lungo tutta la filiera.



"Per primi in Europa abbiamo tagliato l'accisa sui carburanti nella piena consapevolezza di quanto importante questo sia per le nostre famiglie e per le nostre imprese, ha ricordato il Ministro Urso in un intervento a L'Aquila, aggiungendo "ora ci attendiamo che l'Europa in queste ore assuma le decisioni significative e importanti per quanto riguarda gli ETS che sono un carico insopportabile, un dazio interno anche per quanto riguarda il costo dell'energia elettrica".



La "black list" è stata stilata ai sensi del nuovo regime speciale di controllo previsto dal decreto-legge approvato ieri dal CdM e segue la riunione odierna della Cabina di regia della Commissione di allerta rapida, a seguito della quale il Garante ha individuato specifici indici di anomalia tra prezzi alla pompa e quotazioni internazionali.



Gli esiti dei controlli della Guardia di Finanza saranno trasmessi anche all’Antitrustutorità garante della concorrenza e del mercato per l’eventuale avvio di procedimenti sanzionatori e, nei casi in cui emergano profili di rilevanza penale, all’autorità giudiziaria.

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