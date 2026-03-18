Carburanti, Salvini annuncia taglio accise in CdM

in programma questa sera

(Teleborsa) - "Stiamo lavorando per intervenire già stasera con un primo sostanziale e sostanzioso taglio delle accise che possa diventare uno sconto alla pompa di benzina già nelle prossime ore". Ad annunciarlo Matteo Salvini, dopo l'incontro in prefettura a Milano. L'intervento sarà "per centinaia di milioni, per un mese".



Per le coperture, ha aggiunto Salvini, "chiedetelo al ministro Giorgetti. Ognuno fa il suo". Al tavolo, ha poi spiegato, "abbiamo chiesto ai petrolieri di fare anche loro la loro, parte con un prezzo medio massimo da non superare. Se tutti fanno la loro parte aggiungeremo anche una richiesta ai concessionari autostradali, visto che la benzina e il diesel in autostrada costano in più rispetto alla città: tagliare una parte dei loro profitti che hanno anche sui carburanti in autostrada. Se tutti fanno la loro parte con la regia del governo, diciamo che gli italiani a breve avranno un po' di respiro, sperando che poi la guerra non vada avanti per settimane e per mesi". Salvini ha spietato che da parte degli imprenditori c'è stata la richiesta di rendere "permanente" questo tavolo. "Ho detto molto volentieri da Ministro dei Trasporti: ci riconvocheremo già settimana prossima per verificare l'andamento dei prezzi".



"Bene il taglio delle accise, anche se si tratta di un provvedimento tardivo, ma per riportare i listini dei carburanti a livelli accettabili e far avvertire reali benefici sulle tasche dei cittadini, la riduzione dovrà essere di almeno 20 centesimi di euro al litro". Lo afferma il Codacons commentando l'annuncio del ministro Matteo Salvini al termine dell'incontro con le compagnie petrolifere.



Intanto, dalla bozza ancora provvisoria del decreto carburanti che sarà esaminato in Consiglio dei ministri viene riconosciuto agli autotrasportatori "un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento" della spesa sostenuta nel trimestre, al netto dell'IVA, per l'acquisto del gasolio impiegato per l'esercizio dell'attività in veicoli di categoria euro5 o superiore. Stimato un onere di 608 milioni di euro per l'anno 2026.



Arriva una dotazione aggiuntiva di 130 milioni sul fondo per la social card per rispondere all'aumento del costo dei carburanti. La norma in particolare prevede che la dotazione del fondo è incrementata di ulteriori 130 milioni "per l'anno 2026 per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti".



Sempre in linea con la bozza, il Garante dei prezzi potrà trasmettere all'Autorità giudiziaria i risultati delle istruttorie condotte insieme alla Guardia di Fiananza contro gli speculatori. Nel testo si prevede che il Garante "se rileva un anomalo e repentino incremento dei prezzi" comunica alla GdF "il dettaglio degli operatori della distribuzione e delle relative compagnie petrolifere, presso i quali accertare e verificare, sulla base della documentazione contabile disponibile, le eventuali anomalie".

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