Caro carburanti, AISCAT accoglie proposta MIT per calmierare prezzo

Salvini al lavoro per evitare speculazioni durante ponte di Pasqua

(Teleborsa) - "Il Ministro Salvini in queste ore è al lavoro, anche in vista del ponte di Pasqua, per calmierare il prezzo dei carburanti, con una prima (storica) iniziativa dei concessionari autostradali che nei prossimi giorni ridurranno il prezzo alla pompa di 5 centesimi di euro al litro". Ne da nota il Mit aggiungendo che "domani in CdM, oltre alla proroga della misura messa in campo dal governo lo scorso 19 marzo del taglio delle accise di 24,4 centesimi al litro, Salvini chiederà anche l’estensione di questo provvedimento agli autotrasportatori che hanno investito in mezzi sostenibili e che finora sono stati esclusi dal rimborso. Nei prossimi giorni, infine, verranno convocate nuovamente le compagnie petrolifere per evitare speculazioni frutto di aumenti ingiustificati del prezzo della benzina e del gasolio".



"Consapevole della necessità di far fronte agli effetti dell'attuale congiuntura internazionale, Aiscat accoglie con favore la proposta avanzata dal Mit e dal ministro Matteo Salvini, offrendo il contributo delle società concessionarie volto a calmierare il prezzo dei carburanti presso le aree di servizio autostradali per un periodo di 20 giorni", fa sapere intanto l''Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori, in una nota. In tale ottica, è stato pertanto "subito avviato un percorso con il coinvolgimento di tutti i diversi operatori del settore affinché si possa addivenire ad una riduzione del prezzo alla pompa di 5 centesimi di euro per litro in tempi ristretti", spiega Aiscat.



Ma il Codacons sottolinea che l'apertura di Aiscat sugli sconti sui carburanti in autostrada servirà a poco, perché a fronte di prezzi medi del gasolio che in autostrada hanno raggiunto oggi quota 2,144 euro al litro, un taglio da 5 centesimi si traduce in un risparmio da appena 2,5 euro a pieno. Affinché possa registrarsi un minimo beneficio per i consumatori, lo sconto sui listini praticati dagli impianti autostradali deve partire subito, prima degli spostamenti di Pasqua degli italiani, quando cioè aumentano i rifornimenti di carburante lungo le autostrade.



Se scatterà dopo le feste, lo sconto sarà pressoché inutile.

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