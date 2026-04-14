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Eurozona: amplia l'ascesa l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: amplia l'ascesa l'EURO STOXX Automobiles & Parts
In forte aumento l'indice europeo del settore auto e ricambi, che con il suo +1,92% avanza a quota 468,65 punti.
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