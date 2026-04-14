Francoforte: balza in avanti Continental

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto , che lievita del 2,58%.



Il movimento di Continental , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario attuale del produttore di pneumatici mostra un allentamento della trendline al test del supporto 65,01 Euro. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 65,45. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 64,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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