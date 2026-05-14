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Francoforte: balza in avanti Volkswagen AG Pref

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Volkswagen AG Pref
Balza in avanti le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,91%.
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