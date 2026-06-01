Francoforte: brillante l'andamento di Continental

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,82%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Continental più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve del produttore di pneumatici è in rafforzamento con area di resistenza vista a 73,19 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 71,65. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 74,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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