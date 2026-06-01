Francoforte: brillante l'andamento di Continental
(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,82%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Continental più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve del produttore di pneumatici è in rafforzamento con area di resistenza vista a 73,19 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 71,65. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 74,73.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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