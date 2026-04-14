Francoforte: brillante l'andamento di Flatexdegiro

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Flatexdegiro , che tratta in utile del 2,30% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Flatexdegiro mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +21,49%, rispetto a +5,62% del MDAX ).





Lo status tecnico di breve periodo di Flatexdegiro mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 37,07 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 36,17. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 37,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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