Francoforte: balza in avanti Flatexdegiro
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Flatexdegiro, che tratta in utile dell'1,94% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Flatexdegiro evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Flatexdegiro rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Flatexdegiro classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 34,13 Euro e primo supporto individuato a 33,19. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 35,07.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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