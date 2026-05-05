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Borsa: Andamento brillante per Francoforte, in accelerazione dell'1,71%
Il DAX termina la sessione a 24.401,7 punti
In breve
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Finanza
05 maggio 2026 - 17.43
Francoforte è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,71%), archiviando le contrattazioni a 24.401,7 punti.
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