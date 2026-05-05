Milano 17:40
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Dow Jones 20:05
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Londra 17:40
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Francoforte 17:35
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Borsa: Andamento brillante per Francoforte, in accelerazione dell'1,71%

Il DAX termina la sessione a 24.401,7 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento brillante per Francoforte, in accelerazione dell'1,71%
Francoforte è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,71%), archiviando le contrattazioni a 24.401,7 punti.
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