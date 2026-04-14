Francoforte: brillante l'andamento di Stroeer
(Teleborsa) - Seduta positiva per Stroeer, che avanza bene del 2,53%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Stroeer più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Stroeer è in rafforzamento con area di resistenza vista a 36,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,78. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 38,02.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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