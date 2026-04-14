Francoforte: brillante l'andamento di Stroeer

(Teleborsa) - Seduta positiva per Stroeer , che avanza bene del 2,53%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Stroeer più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Stroeer è in rafforzamento con area di resistenza vista a 36,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,78. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 38,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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