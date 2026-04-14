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Francoforte: performance negativa per Nemetschek
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14 aprile 2026 - 13.00
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Nemetschek
, che tratta con una perdita del 3,19%.
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