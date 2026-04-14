Francoforte: rosso per Nemetschek

(Teleborsa) - Retrocede Nemetschek , con un ribasso del 3,19%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nemetschek , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Nemetschek mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 55,97 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 60,32. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 54,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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