Milano
13-apr
47.527
0,00%
Nasdaq
13-apr
25.384
+1,06%
Dow Jones
13-apr
48.218
+0,63%
Londra
13-apr
10.583
0,00%
Francoforte
13-apr
23.742
0,00%
Martedì 14 Aprile 2026, ore 08.11
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ La Borsa di Mumbai è chiusa
La Borsa di Mumbai è chiusa
Calendar
,
Finanza
14 aprile 2026 - 07.30
(Teleborsa) - Il mercato azionario di Mumbai è chiuso per il Compleanno di Baba Saheb Ambedkar.
(Foto: Naveed Ahmed on Unsplash)
Condividi
Leggi anche
La Borsa di Mumbai è chiusa
Borsa chiusa a Mumbai
Eventi e scadenze del 3 aprile 2026
Chiusura della Borsa di Mumbai
Argomenti trattati
Borsa
(1141)
Altre notizie
La Borsa di Londra è chiusa
La Borsa di New York è chiusa
Borsa chiusa a Sydney
Borsa chiusa in Cina
La Borsa di Hong Kong è chiusa
La Borsa di Hong Kong è chiusa
Guide
Da che cosa dipende il prezzo della benzina
Quando il prezzo della benzina sale, si pensa immediatamente al petrolio che aumenta. Vero, ma è solo una parte del tutto. Il prezzo alla pompa, infatti, nasce molto più a valle del barile e...
leggi tutto