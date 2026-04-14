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La Borsa di Mumbai è chiusa

Calendar, Finanza
La Borsa di Mumbai è chiusa
(Teleborsa) - Il mercato azionario di Mumbai è chiuso per il Compleanno di Baba Saheb Ambedkar.

(Foto: Naveed Ahmed on Unsplash)
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