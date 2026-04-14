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/ Madrid: andamento sostenuto per Grifols
Madrid: andamento sostenuto per Grifols
Migliori e peggiori
,
In breve
14 aprile 2026 - 13.00
Rialzo marcato per la
società farmaceutica e chimica spagnola
, che tratta in utile del 3,50% sui valori precedenti.
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