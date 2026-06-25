Chiusura mista per Wall Street, giù il Nasdaq con il tech

(Teleborsa) - Chiusura contrastata per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,35% a 51.849 punti, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità l' S&P-500 , che chiude la giornata a 7.358 punti. Sotto la parità il Nasdaq 100 , che mostra un calo dello 0,43%; come pure, leggermente negativo l' S&P 100 (-0,25%).



Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti beni industriali (+1,18%), utilities (+1,05%) e beni di consumo secondari (+0,80%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti energia (-1,73%), informatica (-0,64%) e telecomunicazioni (-0,61%).



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Home Depot (+5,67%), Sherwin Williams (+3,17%), 3M (+2,50%) e Honeywell International (+2,26%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Chevron , che ha chiuso a -2,57%. Walt Disney scende del 2,33%. Calo deciso per Microsoft , che segna un -2,27%. Sotto pressione Verizon Communication , con un forte ribasso del 2,25%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Booking Holdings (+7,30%), Shopify (+6,03%), Axon Enterprise (+5,47%) e MercadoLibre (+4,79%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su MicroStrategy Incorporated , che ha archiviato la seduta a -9,24%. Scende Seagate Technology , con un ribasso del 4,37%. Crolla Baker Hughes Company , con una flessione del 3,92%. Vendite a piene mani su Western Digital , che soffre un decremento del 4,01%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:



Giovedì 25/06/2026

14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0%)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 226K unità; preced. 226K unità)

14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 1,6%; preced. 0,5%)

14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,5%)

14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -4,7%; preced. 7,9%)



Venerdì 26/06/2026

16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 48,9 punti; preced. 44,8 punti).

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