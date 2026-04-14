New York: performance negativa per Paccar
(Teleborsa) - Sottotono il produttore di trattori, che passa di mano con un calo del 2,05%.
La tendenza ad una settimana di Paccar è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 126,7 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 123,2. L'equilibrata forza rialzista di Paccar è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 130,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```