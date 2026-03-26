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New York: prevalgono le vendite su AppLovin

Migliori e peggiori, In breve
New York: prevalgono le vendite su AppLovin
Retrocede molto la piattaforma tecnologica di applicazioni, che esibisce una variazione percentuale negativa del 9,53%.
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