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New York: seduta difficile per Chevron

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta difficile per Chevron
Si muove in perdita il colosso petrolifero statunitense, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,29% sui valori precedenti.
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