New York: rosso per Chevron

(Teleborsa) - Rosso per il colosso petrolifero statunitense , che sta segnando un calo del 2,34%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del gigante oil di San Ramon , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Chevron evidenzia un declino dei corsi verso area 172,4 USD con prima area di resistenza vista a 175. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 171,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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