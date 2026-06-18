New York: rosso per Chevron
(Teleborsa) - Rosso per il colosso petrolifero statunitense, che sta segnando un calo del 2,34%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del gigante oil di San Ramon, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Chevron evidenzia un declino dei corsi verso area 172,4 USD con prima area di resistenza vista a 175. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 171,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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