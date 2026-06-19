New York: movimento negativo per Chevron

(Teleborsa) - Ribasso per il colosso petrolifero statunitense , che presenta una flessione del 2,22%.



La tendenza ad una settimana del gigante oil di San Ramon è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Chevron mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 172 USD con area di resistenza individuata a quota 175,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 170,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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