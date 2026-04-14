New York: scambi negativi per Charter Communications
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società di servizi di comunicazione a banda larga, in flessione del 3,22% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Charter Communications, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di Charter Communications sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 225 USD. Possibile una discesa fino al bottom 215,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 234,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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