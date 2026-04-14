Parigi: brillante l'andamento di Renault

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la casa automobilistica francese , che tratta in utile dell'1,89% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40 , ad evidenza del fatto che il movimento di Renault subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Tecnicamente, Renault è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 31,45 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,06. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 31,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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