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Parigi: brillante l'andamento di Schneider Electric

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: brillante l'andamento di Schneider Electric
Rialzo marcato per il gruppo industriale francese, che tratta in utile del 2,83% sui valori precedenti.
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