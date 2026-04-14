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Parigi: andamento rialzista per EssilorLuxottica

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento rialzista per EssilorLuxottica
Scambia in profit il gruppo di occhialeria, che lievita del 2,11%.
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