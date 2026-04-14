Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Brembo

(Teleborsa) - Balza in avanti l' azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,81%.



L'andamento di Brembo nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico del re dei sistemi frenanti mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 8,338 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 8,473. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 8,257.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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