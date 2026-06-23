Piazza Affari: andamento negativo per Brembo
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, con una flessione del 2,26%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Brembo rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il re dei sistemi frenanti, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 10,27 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 10,46 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 10,18.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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