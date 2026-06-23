Milano 12:28
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Dow Jones 22-giu
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Londra 12:28
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Piazza Affari: in calo Brembo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in calo Brembo
Sottotono l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, che passa di mano con un calo del 2,26%.
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