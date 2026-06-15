Piazza Affari: scambi in positivo per Brembo
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, con una variazione percentuale del 2,60%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Brembo, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nel breve periodo, il re dei sistemi frenanti presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 11,57 Euro e supporto a 11,28. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 11,86.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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