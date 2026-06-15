Piazza Affari: scambi in positivo per Brembo

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli , con una variazione percentuale del 2,60%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Brembo , che fa peggio del mercato di riferimento.





Nel breve periodo, il re dei sistemi frenanti presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 11,57 Euro e supporto a 11,28. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 11,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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