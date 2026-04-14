Milano
13:04
47.801
+0,58%
Nasdaq
13-apr
25.384
0,00%
Dow Jones
13-apr
48.218
+0,63%
Londra
13:04
10.573
-0,09%
Francoforte
13:04
23.953
+0,89%
Martedì 14 Aprile 2026, ore 13.21
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: settore automotive dell'Italia, quotazioni alle stelle
Piazza Affari: settore automotive dell'Italia, quotazioni alle stelle
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
14 aprile 2026 - 10.00
In forte aumento il
comparto italiano auto e ricambi
, che con il suo +1,99% avanza a quota 280.160,16 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: giornata fiacca per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: in calo il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: risultato positivo per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: movimento negativo per il settore automotive dell'Italia
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Automobiles And Parts
+2,07%
Altre notizie
Crolla a Piazza Affari il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: rally per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: andamento sostenuto per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: scambi negativi per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: al centro degli acquisti il settore automotive dell'Italia
Settore automotive dell'Italia, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
Guide
Da che cosa dipende il prezzo della benzina
Quando il prezzo della benzina sale, si pensa immediatamente al petrolio che aumenta. Vero, ma è solo una parte del tutto. Il prezzo alla pompa, infatti, nasce molto più a valle del barile e...
leggi tutto