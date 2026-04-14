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Piazza Affari: settore automotive dell'Italia, quotazioni alle stelle

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: settore automotive dell'Italia, quotazioni alle stelle
In forte aumento il comparto italiano auto e ricambi, che con il suo +1,99% avanza a quota 280.160,16 punti.
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