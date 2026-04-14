Sace, Legno-arredo: un pilastro del Made in Italy tra export e nuove sfide globali

(Teleborsa) - In occasione dellaha pubblicato ildedicato al, offrendo una panoramica completa sudi una delle filiere più rappresentative del Made in Italy.Il comparto si conferma infatti, con un. Al centro della filiera si trova il, che nel 2025 ha raggiunto, mostrando però andamenti differenziati tra i vari segmenti: crescono parti e accessori, legno e prodotti in legno e arredo domestico, mentre registrano una flessione cucine, sedute e arredo outdoor.Sul, assorbendo circa il 30% delle esportazioni, anche se in lieve contrazione. Segnali positivi arrivano invece da altri Paesi europei come Germania, Regno Unito e Spagna, oltre che dagli Emirati Arabi Uniti. Ancora più interessante è, che offrono ampi margini di sviluppo per il settore italiano.guidanoTra le regioni più dinamiche spiccano il, mentreIn questo scenario,, supportandole nei processi di internazionalizzazione attraverso strumenti per la gestione dei rischi, soluzioni finanziarie e servizi di advisory, analisi dei mercati e business matching. Une cogliere le opportunità di crescita nei mercati emergenti.