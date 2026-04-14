Sace, Legno-arredo: un pilastro del Made in Italy tra export e nuove sfide globali

(Teleborsa) - In occasione della Design Week
, SACE
ha pubblicato il Focus On
dedicato al settore legno-arredo
, offrendo una panoramica completa su struttura, performance ed evoluzione
di una delle filiere più rappresentative del Made in Italy.
Il comparto si conferma infatti un pilastro dell’economia nazionale
, con un fatturato complessivo di 161 miliardi di euro e un valore aggiunto pari a 39,5 miliardi
. Al centro della filiera si trova il settore del mobile
, che nel 2025 ha raggiunto un export di 13,8 miliardi di euro
, mostrando però andamenti differenziati tra i vari segmenti: crescono parti e accessori, legno e prodotti in legno e arredo domestico, mentre registrano una flessione cucine, sedute e arredo outdoor.
Sul fronte internazionale
, Francia e Stati Uniti restano i principali mercati di riferimento
, assorbendo circa il 30% delle esportazioni, anche se in lieve contrazione. Segnali positivi arrivano invece da altri Paesi europei come Germania, Regno Unito e Spagna, oltre che dagli Emirati Arabi Uniti. Ancora più interessante è la crescita di mercati meno tradizionali, come Turchia, India, Marocco e Brasile
, che offrono ampi margini di sviluppo per il settore italiano.
A livello territoriale
, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia
guidano l’export con quasi il 70% del totale.
Tra le regioni più dinamiche spiccano il Friuli-Venezia Giulia e l’Emilia-Romagna
, mentre la Puglia si distingue come area più vivace del Mezzogiorno
.
In questo scenario, SACE si propone come partner strategico per le imprese della filiera
, supportandole nei processi di internazionalizzazione attraverso strumenti per la gestione dei rischi, soluzioni finanziarie e servizi di advisory, analisi dei mercati e business matching. Un sostegno fondamentale per affrontare le sfide globali
e cogliere le opportunità di crescita nei mercati emergenti.