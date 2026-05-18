Lavoro, colloqui deserti: uno su tre va a vuoto

(Teleborsa) - Nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre è saltato perché nessun candidato si è presentato alla selezione. Lo rileva l’Ufficio studi della CGIA, sottolineando come il fenomeno sia cresciuto negli ultimi anni: dalle circa 400mila assunzioni andate a vuoto nel 2017 si è passati a oltre 1,7 milioni nel 2025, pari al 30,2% del totale. Le difficoltà maggiori si registrano nei settori delle costruzioni, del legno-arredo e delle multiutility.



Tra le cause principali, il cambiamento delle priorità dei giovani, che cercano maggiore equilibrio tra vita privata e lavoro, stipendi adeguati e prospettive di crescita. Pesano anche il calo demografico, il disallineamento tra formazione e richieste delle imprese e procedure di selezione troppo lunghe o poco chiare.



Secondo la CGIA, per ridurre il divario tra domanda e offerta servono più collegamenti tra scuola e imprese, stage qualificati, apprendistati ben retribuiti e ambienti di lavoro più moderni e meritocratici.



Le aree più colpite dal fenomeno sono quelle del Nordest: Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna. Tra le province con più colloqui 'deserti' figurano Trento, Aosta, Udine, Bolzano e Belluno.



(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)

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