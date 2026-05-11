I pastai italiani presentano il World Pasta Day 2026

Oggi a Tuttofood sarà annunciata la prima World Pasta Week di Parma

(Teleborsa) - Per la prima volta il World Pasta Day arriva a Parma e si trasforma in una vera e propria World Pasta Week, promossa da Unione Italiana Food e International Pasta Organisation (IPO). L’annuncio sarà dato oggi, lunedì 11 maggio, alle ore 16, a Tuttofood dai pastai di Unione Italiana Food alla presenza del ministro Francesco Lollobrigida. L’iniziativa rafforza la collaborazione con Fiere di Parma e Cibus Tec, con l’obiettivo di valorizzare il Made in Italy e l’innovazione agroalimentare.



Giunto alla 28esima edizione, il World Pasta Day si celebra ogni 25 ottobre per promuovere la pasta come simbolo della cucina italiana, della dieta mediterranea e della convivialità. L’edizione 2026 proporrà eventi e incontri internazionali dedicati all’intera filiera, coinvolgendo produttori, istituzioni e partner tecnologici. La World Pasta Week si concluderà il 27 e 28 ottobre all’interno di Cibus Tec.



"Nonostante le tensioni geopolitiche e gli impatti che queste stanno producendo sul tessuto economico in termini di costi di produzione e di incertezza strategico-operative per le aziende, la pasta italiana continua a rappresentare un caposaldo del made in Italy ed il pilastro della dieta mediterranea – commenta Margherita Mastromauro, Presidente dei Pastai italiani – Gusto, benessere, versatilità, sostenibilità ed accessibilità continuano ad essere le prerogative indiscusse di un prodotto intramontabile, che guarda al futuro con fiducia grazie anche alla lungimiranza dei pastai italiani che non rinunciano ad investire in innovazione di prodotto e di processo. La World Pasta Week, giunta in occasione della 28esima edizione del World Pasta Day, non è solo un appuntamento ma una vera e propria celebrazione della nostra identità nazionale e della nostra forza economica. Essere qui, insieme ai principali buyer internazionali, testimonia la salute e la vitalità di un settore che continua a crescere nonostante le sfide globali. Il nostro obiettivo è chiaro: confermare la leadership italiana, raccontando il valore aggiunto della vera pasta 'Made in Italy' e promuovendo l'innovazione tecnologica nella produzione".







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