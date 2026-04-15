Edison e Legacoop: energia rinnovabile per 2 mila famiglie

Illustrati a Roma i risultati del primo anno di collaborazione dalla firma del protocollo al KEY - The Energy Transition Expo a Rimini

(Teleborsa) - Edison e Legacoop Abitanti, l’Associazione Nazionale che organizza e rappresenta le Cooperative di Abitanti aderenti a Legacoop, hanno illustrato a Roma i risultati del primo anno di collaborazione dalla firma del protocollo in occasione di KEY - The Energy Transition Expo a Rimini il 5 marzo 2025.



Il protocollo punta a favorire la transizione energetica attraverso la promozione e la diffusione delle comunita` energetiche condominiali e la condivisione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.



I progetti ad oggi avviati sono sette. In particolare, la prima Comunita` energetica condominiale realizzata a valle del protocollo di collaborazione e´ stata a Sordina per la cooperativa Picentina facente parte del Consorzio Cooperative di Abitazione di Salerno. Sono gia` allacciati alla rete tre condomini a Novellara e Campagnola Emilia (Reggio Emilia) grazie alla collaborazione con la cooperativa Abicoop. Avviati altri due progetti con la cooperativa Unicapi a Modena e a Soliera (nella stessa provincia) e uno a Verbania con Edificatrice.



Alla presentazione dei risultati hanno partecipato Simone Nisi, Executive Vice President Affari Istituzionali, Regolazione e Climate Change di Edison, Massimo Quaglini, Amministratore Delegato di Edison Energia, Rossana Zaccaria, Presidente Nazionale Legacoop Abitanti, e Michele Vitiello, Segretario Generale del WEC Italia.



"In questo anno di collaborazione con Legacoop Abitanti, abbiamo fatto molti passi verso un modello di consumo energetico piu` equo e sostenibile. Con il nostro modello di comunita` energetica condominiale, offriamo ai residenti la possibilita` di accedere all’energia rinnovabile senza investimenti iniziali, ottenendo risparmi significativi sulle bollette. Grazie a questo approccio, rinnoviamo ogni giorno la nostra promessa: siamo impegnati a contribuire in modo tangibile alla transizione energetica valorizzando allo stesso tempo il benessere dei cittadini. Gli abitanti ricevono tanti piu` benefici quanto piu` i consumi sono concentrati durante le ore in cui l’impianto produce energia: viene cosi` incentivato un comportamento energetico piu` consapevole", ha dichiarato Massimo Quaglini, Amministratore Delegato di Edison Energia.



"La collaborazione con Edison rappresenta per Legacoop Abitanti un tassello concreto della nostra strategia per rendere l’abitare davvero accessibile e sostenibile. In un Paese in cui il costo della casa e dell’energia pesa in modo crescente sui bilanci familiari, le comunita` energetiche condominiali dimostrano che e` possibile coniugare transizione ecologica e giustizia sociale. La stessa logica che guida il nostro impegno sull’edilizia sociale: canoni sostenibili, stabilita` abitativa e qualita` dell’abitare. Mettere insieme cooperazione, innovazione e partnership industriali responsabili significa dare risposte concrete a migliaia di famiglie e rafforzare il ruolo delle comunita` come protagoniste del cambiamento. A cio` si aggiunge l’impegno di Legacoop Nazionale nel promuovere le Comunita` energetiche rinnovabili, tramite il progetto Respira, che ha consentito la nascita e lo sviluppo di quasi 70 cooperative in tutta Italia", ha dichiarato Rossana Zaccaria, Presidente di Legacoop Abitanti.



Oggi le comunita` energetiche condominiali contrattualizzate da Edison Energia coinvolgono circa 2.000 nuclei familiari su un totale di 3500 famiglie complessivamente coinvolte a livello nazionale in questa tipologia di configurazione.









(Foto: stockwerkfotodesign | 123RF)

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