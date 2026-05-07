Edison, ricavi a 4,7 miliardi nel primo trimestre. Investimenti +40%

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Edison
, riunitosi ieri, ha esaminato il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026, che registra un contesto di mercato caratterizzato "da grande instabilità geopolitica e volatilità crescente".
In questo contesto, Edison chiude il primo trimestre dell’anno con un Margine operativo lordo
(EBITDA
) sostanzialmente stabile a 350 milioni di euro (360 milioni di euro nel primo trimestre 2025) grazie alla resilienza del suo portafoglio industriale. La marginalità è stata sostenuta, in particolare, dalle attività di ottimizzazione del portafoglio gas – anche grazie al nuovo canale di approvvigionamento di GNL a lungo termine dagli Stati Uniti - e dal contributo crescente delle fonti fotovoltaiche ed eoliche (+200 MW installate rispetto al primo trimestre 2025). La performance delle attività termoelettriche è stata impattata dall’indisponibilità della centrale di Presenzano e il segmento Clienti e Servizi ha registrato una contrazione della marginalità in conseguenza dello sconto volontario offerto ad alcuni segmenti di clienti per limitare l’impatto caro prezzo, seppur in un contesto di incremento delle vendite di energia elettrica (+9,4%) e dei
contratti di Edison Energia (+4,1%); stabile la performance di Edison Next. Nel primo trimestre 2026, le Attività Rinnovabili e le Attività Clienti e Servizi hanno complessivamente contribuito per il 45% dell’EBITDA di Edison.
Il Risultato Operativo
(EBIT) si attesta a 101 milioni di euro (203 milioni di euro nel 2025) per effetto in particolare della variazione netta di fair value, impattata anche dall’adeguamento del piano di coperture a seguito della notifica di forza maggiore da parte di QatarEnergy.
In conseguenza delle dinamiche sopra evidenziate, il Gruppo ha chiuso il primo trimestre 2026 con un utile netto
di 41 milioni di euro (139 milioni di euro nel primo trimestre 2025).
Nel primo trimestre dell’anno gli investimenti
sono cresciuti del 40% a 163 milioni di euro, destinati principalmente alla generazione da fonti rinnovabili e al settore Clienti e Servizi.L’indebitamento finanziario
al 31 marzo 2026 registra un saldo a credito di 283 milioni di euro, rispetto al saldo a credito di 219 milioni di euro al 31 dicembre 2025, in conseguenza dei solidi flussi di cassa operativi.Outlook
In un contesto geopolitico di forte tensione in Medio Oriente
e di condizioni di mercato caratterizzate da una crescente competizione e da un’alta volatilità dei prezzi energetici, il Gruppo Edison stima per il 2026 "un EBITDA nella parte bassa dell’intervallo precedentemente comunicato, pari a 1,2 - 1,4 miliardi di euro, in attesa in particolare di una maggiore chiarezza sulle condizioni di riapertura dello stretto di Hormuz".