Edison, QatarEnergy estende la forza maggiore fino a metà agosto

(Teleborsa) - Edison ha fatto di aver ricevuto una nuova estensione della forza maggiore da parte di QatarEnergy per ulteriori 5 carichi di GNL, previsti in consegna al terminale Adriatic LNG nel periodo luglio – metà agosto 2026. Ad oggi, dunque, sono complessivamente 17 i carichi di GNL oggetto di forza maggiore, per un volume pari a circa 2,2 miliardi di gas.



Dalla ricezione della prima notifica di QatarEnergy a inizio marzo 2026, Edison continua a lavorare per la sostituzione dei quantitativi e mantenere gli slot di consegna. Al 25 maggio 2026, Edison informa di aver sostituito 9 carichi su 17, per un volume pari a circa 1 miliardo di metri cubi di gas naturale.



La società, come precedentemente annunciato, conferma che non prevede alcun impatto sui propri clienti finali, grazie alle azioni di mitigazione intraprese e alle attività già avviate di gestione del portafoglio.



Edison precisa che le ultime forniture dal Qatar risalgono a fine marzo 2026 e di aver ricevuto nel corso del primo trimestre dell'anno un totale di 1,6 miliardi di metri cubi di gas naturale.



Edison detiene un contratto a lungo termine con QatarEnergy per la fornitura di 6,4 miliardi di metri cubi di gas all'anno all'Italia. Il contratto, attivo dal 2009, ha una durata complessiva di 25 anni.

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