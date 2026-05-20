Edison avvia il suo primo impianto di biometano agricolo in provincia di Alessandria

(Teleborsa) - Edison ha avviato la produzione dell'impianto di biometano da biomasse agricole Eli Fraschetta, in provincia di Alessandria, completando l'allacciamento alla rete di trasporto nazionale, in linea con il percorso strategico e con gli obiettivi di decarbonizzazione dell'azienda.



"Il biometano rappresenta per Edison un asse strategico di investimento per i prossimi anni. È una soluzione efficace per decarbonizzazione i consumi dei settori "hard to abate" e consente un percorso virtuoso di economia circolare sul territorio - ha dichiarato Fabrizio Mattana, EVP Gas Asset di Edison - Progetti come questo contribuiranno ad aumentare la quota di gas verdi nel portafoglio di Edison in sinergia con gli altri business del Gruppo".



L'impianto è stato oggetto di un intervento di riconversione da biogas a biometano, che ha permesso di raddoppiarne la capacità produttiva a 4 milioni di metri cubi di gas rinnovabile l'anno, in grado di soddisfare i consumi medi annui di circa 3.500 famiglie del territorio.

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