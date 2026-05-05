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Immobiliare USA, vendite case nuove crescono più delle attese a 682 mila unità

Economia, Macroeconomia
Immobiliare USA, vendite case nuove crescono più delle attese a 682 mila unità
(Teleborsa) - Tornano a crescere le vendite di case nuove negli Stati Uniti nel mese di marzo. Il dato ha evidenziato un incremento del 7,4% a 682 mila unità rispetto alle 583 mila unità precedenti, quando si era registrato un decremento del 19,9% (rivisto al ribasso rispetto ad un +8,9% iniziale). Lo ha comunicato il Census Bureau degli Stati Uniti. Le attese degli analisti erano per vendite a 652 mila untà.

(Foto: Gerd Altmann / Pixabay)
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