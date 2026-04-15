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Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Automobiles & Parts
In lieve calo l'indice europeo del settore auto e ricambi, che continua la giornata sotto la parità a 464,23 punti.
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