Francoforte: balza in avanti Nemetschek
(Teleborsa) - Avanza Nemetschek, che guadagna bene, con una variazione del 2,95%.
La tendenza ad una settimana di Nemetschek è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Nemetschek, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 58,27 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 60,07 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 57,23.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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