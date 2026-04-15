Francoforte: balza in avanti Nemetschek

(Teleborsa) - Avanza Nemetschek , che guadagna bene, con una variazione del 2,95%.



La tendenza ad una settimana di Nemetschek è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Nemetschek , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 58,27 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 60,07 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 57,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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