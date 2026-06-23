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ON Semiconductor in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
ON Semiconductor in discesa a New York
Ribasso scomposto per il produttore di componenti elettronici, che esibisce una perdita secca del 10,53% sui valori precedenti.
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