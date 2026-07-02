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Coherent in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
Coherent in discesa a New York
A picco la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori, che presenta un pessimo -10,64%.
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