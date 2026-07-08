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Crolla a New York Builders FirstSource

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a New York Builders FirstSource
Pressione sul fornitore di prodotti per l'edilizia, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,80%.
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